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محليات

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

2023-06-30 | 14:41
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النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين
النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

غرّد النائبان ملحم خلف ونجاة عون على "تويتر": "أُمراء ومجرمو الحروب في ⁧‫لبنان‬⁩ نفسهم يدفعون بإتجاه الإمتناع عن التصويت لصالح كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في ⁧‫سوريا‬⁩! ‏وكم هو عار أنْ يُحوَّل لبنان مِن دولة مشاركة في صوغ ⁧‫شرعة حقوق الإنسان‬⁩ الى دولة ممتنعة عن إحقاق حقوق كلّ المنسيين والمسحوقين والمخطوفين!".

كما غردا مرة ثانية على "تويتر": "بيروت وساحل المتن من دون مياه منذ أيام، ولا حياة لمن تنادي!،إستهتار متمادي بصحة الناس، وإهمال يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة، ولا مَن يسأل!،هؤلاء الذين يدَّعون المسؤولية في لبنان همّ مِن فصيلة الطُغاة الأسوأ في تاريخ البشرية".

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