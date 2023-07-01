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محليات

سجيع عطية لـ "الشرق الاوسط": الزحمة الخانقة في محيط مطار بيروت تستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى

2023-07-01 | 00:59
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سجيع عطية لـ &quot;الشرق الاوسط&quot;: الزحمة الخانقة في محيط مطار بيروت تستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى
سجيع عطية لـ "الشرق الاوسط": الزحمة الخانقة في محيط مطار بيروت تستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى

وصف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" الوضع الحالي لمطار بيروت بـ"الجيد" لافتاً إلى أنه "منذ شهرين قامت اللجنة بالكشف عليه ووضع مجموعة توصيات، وقد أنجز الكثير منها والعمل مستمر".

واشار عطية الى أن "أكثر من قسم في المطار يخضع للصيانة، وقد زاد عدد عناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، ولا يزال هناك بعض النواقص التي يجري العمل عليها"، مشدداً على "وجوب أن يكون كل شيء جاهزاً لتسهيل مرور الوافدين من سياح ومغتربين، خصوصاً أن نحو 10 مليارات دولار دخلت البلد من المغتربين هذا العام. والمطلوب من شركة طيران الشرق الأوسط تحسين أسعارها خلال هذا الموسم خصوصاً المغتربين اللبنانيين".

كما اوضح عطية أن "مطار رفيق الحريري يستقبل حالياً نحو 30 ألف زائر يومياً، وهذا عدد كبير جداً يؤدي لزحمة خانقة في محيط المطار ما يستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى أبرزها مطار القليعات في شمال لبنان الذي هو جاهز لاستقبال الطائرات، لكن ذلك يحتاج لقرار سياسي لتشغيله بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة".

 واضاف :"يجب علينا مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة، ويمكن أن يكون هذا المطار في مرحلة أولية للشحن والرحلات الصغيرة الخاصة والـcharter على أساس أنه لا يمكن أن نستمر ببوابة واحدة للبلد في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها وسيشهدها القطاع السياحي". ورداً على سؤال، يلفت عطية إلى أنه "جرى النقاش مع الكثير من القوى ومن بينها (حزب الله) لتشغيل مطار القليعات، ولم يكن لديه أي مشكلة بذلك، أضف أن أي هواجس يفترض أن تكون قد تبددت بعد الحلحلة والتفاهمات التي تشهدها المنطقة".

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