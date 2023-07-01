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محليات

رعد: تعالوا بمرشحكم ونتناقش ولن نقبل بشروط مسبقة للحوار معكم

2023-07-01 | 06:11
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رعد: تعالوا بمرشحكم ونتناقش ولن نقبل بشروط مسبقة للحوار معكم
رعد: تعالوا بمرشحكم ونتناقش ولن نقبل بشروط مسبقة للحوار معكم

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "حرق نسخة من القرآن الكريم لن يمر مرور الكرام، وأن هذا الأمر من قبل معتوه أو مضلل أو مدفوع له الأجر، هو أمر نفهم دوافعه، ونعرف حدود الجريمة فيه، لكن أن يفعل كل ما فعله بإذن من السلطات التي تدعي حرية وحقوق الإنسان، فهذا ما لا يمكن أن يقبله عاقل على الإطلاق إلا أنه عدوان على الدين والإنسان وقيم الحرية والرسالات السماوية".

أضاف: "يتحدثون عن الحرية ويزعمون أنهم يلتزمون الأنظمة،  فإذا كنتم تريدون الحرية فلتكن الحرية للجميع، لأن الحرية لا تحتاج إلى نظام"، مشيراً إلى أنهم "غير منسجمين مع أنفسهم ويدعون الحرية زوراً ولا تريدونها إلا لأنفسهم، أما حرية الشعوب وأصحاب الأراضي المحتلة بغزو أو إحتلال فهم لا يريدونها"، مردفاً "كفى الغرب ومعظم الأوروبيين دجلاً وخداعاً ونفاقاً، أنهم حين يشيعون ثقافة الإنسان والحرية فإنهم لا يمارسونها إلا مع أنفسهم".
 
كلام رعد جاء خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة المروانية بمشاركة شخصيات وفاعليات والأهالي، وتابع رعد: "لن نقبل شروطاً مسبقة للنقاش معكم ، تعالوا بمرشحكم ونتناقش، أما أن تطبلوا وتزمروا في الإعلام بأننا لن نقبل أن يفرض الثنائي الوطني مرشحه علينا، فأنتم تحاربون طواحين الهواء ولا مصداقية لإدعائكم على الإطلاق، نحن منفتخون على النقاش، تعالوا وقولوا لنا لماذا مرشحنا لم يعجبكم، ونحن نقول لكم لماذا مرشحكم لا يعجبنا، وتعالوا لنتناقش حول حاجات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، لنقنعكم بأن خيارنا هو أفضل من خياركم"، معتبراً أن "من لا يريد أن يتفاهم فإنما يريد أن يلعب بأخلاق ومصالح الناس".
 
وختم رعد: "إننا صابرون ونفسنا طويل، ونصبر حرصاً منا على الإستقرار والعيش الواحد مع شركائنا الذين نختلف معهم في الرؤية في هذا الوطن، لكن في النهاية في ناس بدا تقنع، أما الرهان على تدخل قوى دولية ضاغطة من أجل أن تضغط علينا للتخلي عن مرشح لمصلحة مرشح لسنا مقتنعين به، فهذا الأمر لن يجدي نفعاً ولن يوصل إلى أي نتيجة".
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محليات

كتلة الوفاء للمقاومة

محمد رعد

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