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محليات

وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"سبوتنيك": سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى

2023-07-01 | 07:04
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وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ&quot;سبوتنيك&quot;: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"سبوتنيك": سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الدولة السورية مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف نازح شهريا.

وقال شرف الدين ان "الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلة للزيادة".

كما أوضح شرف الدين أن "التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، لافتا إلى أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ 180 ألفًا بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وأشار شرف الدين إلى أن" الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين، منها موضوع تسهيل تسجيل مكتومين القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في الدولة السورية، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ 1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

كما أوضح أن "الحكومة السورية قدمت وعودا بالنظر في كل أوضاع النازحين وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة، أما بالنسبة لمن لا يرغب بالعودة من اللاجئين السياسيين، فعليه أن يقدم طلب لجوء سياسي إلى بلد ثالث من خلال مفوضية اللاجئين".

وختم شرف الدين بالقول ان "مجلس الوزراء كلّف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، للتواصل مع السلطات السورية، لأخذ موعد قريب لزيارة الوفد إلى سوريا وبدء الاجتماعات العملية لتنفيذ عودة النازحين إلى بلادهم".

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وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"سبوتنيك": سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى

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