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محليات

جعجع استنكرت مقتل الشاب في القرنة السوداء: لا يمكن أن يكون الحل إلا بسوق المجرمين إلى العدالة

2023-07-01 | 07:22
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جعجع استنكرت مقتل الشاب في القرنة السوداء: لا يمكن أن يكون الحل إلا بسوق المجرمين إلى العدالة
جعجع استنكرت مقتل الشاب في القرنة السوداء: لا يمكن أن يكون الحل إلا بسوق المجرمين إلى العدالة

استنكرت النائبة ستريدا جعجع مقتل الشاب هيثم طوق، وقالت في بيان لها: "فوجئ أهالي بشري صباح اليوم بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولين الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة، على اثرها اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات اللازمة لأن هذه المنطقة جبليّة وبعيدة جداً، كما العمل على اعتقال المجرمين وسوقهم إلى العدالة".

وأضافت جعجع: "هذه جريمة نكراء وقعت في وضح النهار، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بإحقاق الحق وسوق المجرمين إلى العدالة، وإني إذ أتقدم بالتعازي الحارة من أهالي الفقيد المغدور وأطلب منهم كما من جميع أهالي بشري التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات وجلاء الحقيقة واحقاق الحق".
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جعجع استنكرت مقتل الشاب في القرنة السوداء: لا يمكن أن يكون الحل إلا بسوق المجرمين إلى العدالة

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