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محليات

تيمور جنبلاط: "الاشتراكي" مستمر بنهج الحوار بحثاً عن حلول وطنية

2023-07-01 | 10:02
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تيمور جنبلاط: &quot;الاشتراكي&quot; مستمر بنهج الحوار بحثاً عن حلول وطنية
تيمور جنبلاط: "الاشتراكي" مستمر بنهج الحوار بحثاً عن حلول وطنية

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط "استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية"، وأضاف: "لطالما كنا وسنبقى أهل تسوية بين ابناء الوطن، وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".

وإذ شكر المهنئين الذين توافدوا الى قصر المختارة السبت إثر الانتخابات الحزبية الأخيرة، وبينهم مجموعات شبابية، جدد النائب جنبلاط "التأكيد على ايلاء قضايا الشباب الاهتمام اللازم لتعزيز سبل وجودهم في وطنهم وبذل الجهود للحد من هجرتهم الى الخارج".
 
 وفي هذا السياق التقى النائب جنبلاط وفودا شعبية حاشدة عدة، بحضور النواب: فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ ووائل ابو فاعور، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. 
وظهرا التقى جنبلاط وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، وكان اللقاء مناسبة اكد خلالها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على "العلاقة التاريخية المتينة بين المختارة والمملكة"، منوّها "بوقوف السعودية الدائم الى جانب لبنان، لا سيما إبّان المحن التي مرّ ويمر بها، ولم تقصّر تجاهه يوما". 
واستبقى جنبلاط الوفد الى الغداء في المختارة، بحضور اصلان جنبلاط والنائب ابو فاعور والمستشار حرب.
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تيمور جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

اللقاء الديمقراطي

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