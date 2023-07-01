الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

معلومات "الجديد": وزارة التربية لم تقر آلية الغاء البروفيه والامتحان الوطني المزعوم يحتاج الى تحضيرات

2023-07-01 | 10:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات &quot;الجديد&quot;: وزارة التربية لم تقر آلية الغاء البروفيه والامتحان الوطني المزعوم يحتاج الى تحضيرات
معلومات "الجديد": وزارة التربية لم تقر آلية الغاء البروفيه والامتحان الوطني المزعوم يحتاج الى تحضيرات

اشارت معلومات الجديد الى انه تم التداول اليوم بخبر مفاده ان وزارة التربية والتعليم العالي وبعد إلغاء البروفيه من قبل مجلس الوزراء ، قررت اعتماد امتحان وطني للطلاب الذين ترشحوا لشهادة البروفيه والامتحان الوطني يقضي بتحضير الوزارة لاسئلة الامتحانات اما المراقبة والتصحيح فعلى مسؤولية المدارس نفسها .

ولفتت المعلومات إلى أن الخبر المتداول غير دقيق اذ ان وزارة التربية لم تقرر بعد آلية الغاء البروفيه والبديل عن هذه الشهادة . وكان وزير التربية قد أعلن في احتفال في المركز التربوي ان الوزارة لديها ثلاثة حلول وهي اعتماد العلامات المدرسية او اعطاء الافادات للجميع او اعتماد الامتحان الوطني الذي يتداول فيه حاليا. 

مصادر متابعة اكدت ان الامتحان الوطني يحتاج لتحضيرات بات من الصعب تطبيقها الآن،  وخيار الاعتماد على العلامات المدرسية لديه مخاطر كثيرة خصوصا ان عدد كبير من المدارس لم يخضع طلاب البروفيه لديها لامتحان آخر السنة وقد تتلاعب بعض المدارس بالنتائج لذلك يبقى الخيار المتاح هو الافادات . 

وتابعت المصادر انه في الايام القريبة سيصدر وزير التربية قراره باعتماد احد الخيارات كبديل عن شهادة البروفيه أما مصير  الطلبات الحرة لا زال غير واضح اذ ان الوزارة قامت في السنين السابقة عندما اعطيت الافادات في ظل جائحة كورونا بتنظيم امتحانات للطلبات الحرة في حين يتم التداول ان الوزارة هذه السنة قد تتوجه لاعطاء الافادات للجميع من ضمنهم الطلبات الحرة .
مقالات ذات صلة
معلومات "الجديد": وزارة التربية لم تقر آلية الغاء البروفيه والامتحان الوطني المزعوم يحتاج الى تحضيرات

محليات

الامتحانات الرسمية

شهادة البروفيه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سجيع عطية لـ "الشرق الاوسط": الزحمة الخانقة في محيط مطار بيروت تستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى
معلومات "الجديد": انتهاء جلسة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023