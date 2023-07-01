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وليام طوق يكشف تفاصيل مقتل هيثم طوق.. " عن طريق "القنص الغادر"!

2023-07-01 | 11:49
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وليام طوق يكشف تفاصيل مقتل هيثم طوق.. &quot; عن طريق &quot;القنص الغادر&quot;!
وليام طوق يكشف تفاصيل مقتل هيثم طوق.. " عن طريق "القنص الغادر"!

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام جبران طوق البيان التالي: 
لقد أستفاقت بشري اليوم على فاجعة اغتيال الشاب البطل هيثم جميل الهندي طوق عن طريق القنص الغادر من قبل جماعة متفلّتة تتمادى منذ سنوات في إستباحة أرضنا ومحاولة إستدراجنا الى قتال داخلي نحن لا نريده مع أهلنا في بقاعصفرين .
وعليه
١- إن هذه الجريمة الشنيعة لم يُنَفذها مسلحون مجهولون !! بل قناصون غادرون يتربصون في نطاق أرضنا في "قمة الشهداء" بقصد الاستيلاء عليها .
٢- إن هذه الجريمة الشائنة ما كانت لتحصل لولا تراخي السلطات القضائية في حسم تثبيت الحدود منذ أكثر من سنتين .
لذلك،
وأمام قدسية دماء شهيدنا البطل الذي سقط عن طريق  الغدر الجبان ندعو كافة أهل بشري والجبة وشبابها إلى وجوب ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى فخ القتال ونحن لن نرضى بأقل من التوقيف الفوري لكافة المسلحين المتربصين في أرضنا وانزال اشد العقوبات بهم ومن يقف وراءهم. 
ان الدعوة الى ضبط النفس لا تعني اطلاقا التساهل أو التفريط بدم الشهيد بل تعني الالتزام بقيمنا الاخلاقية والوطنية، والتمسك بتحصيل حقوقنا بايدينا في حال تقاعس السلطات والاجهزة المعنية.
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