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مراسل "الجديد": شاب ثانٍ قُتل برصاص القنص في قرنة السوداء هو مالك طوق وجرى سحبه من قبل الجيش اللبناني بواسطة الهيليكوبتر ثم نقله الى المستشفى
2023-07-01 | 13:01
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مراسل "الجديد": شاب ثانٍ قُتل برصاص القنص في قرنة السوداء هو مالك طوق وجرى سحبه من قبل الجيش اللبناني بواسطة الهيليكوبتر ثم نقله الى المستشفى
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