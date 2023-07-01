الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

فيصل كرامي متصلًا بقائد الجيش: للضرب بيد من حديد.. ووأد الفتنة في مهدها

2023-07-01 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيصل كرامي متصلًا بقائد الجيش: للضرب بيد من حديد.. ووأد الفتنة في مهدها
فيصل كرامي متصلًا بقائد الجيش: للضرب بيد من حديد.. ووأد الفتنة في مهدها

أجرى رئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي اتصالاً بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، تناول فيه الحادثة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق في القرنة السوداء
 
واثنى كرامي على الحكمة التي يتعامل بها الجيش اللبناني وقائده مع القضية، داعيا اياه الى الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه اللعب بالاستقرار الامني، متمنياً عليه الاسراع في كشف ملابسات الحادثة ووأد الفتنة في مهدها.
 
وفي السياق، اجرى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالا هاتفيا بكرامي دعاه فيه الى توخي الحكمة في التعامل مع الحادثة الاليمة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق، كما دعا من خلاله اهالي بقاعصفرين والضنية الى عدم الانجرار وراء الاحكام المسبقة والشائعات بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة.
وقد اعرب كرامي عن شكره لبري وحرصه على الاستقرار العام وخصوصا بين الجارين بشري وبقاعصفرين، واعداً اياه تحكيم العقل والضمير في هذه المسألة وفي كل ما يتصل بالامن والاستقرار الاجتماعيين.
 
كما اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا هاتفيا برئيس تيار الكرامة تناول خلاله الحادثة، ودعاه الى المساهمة في تهدئة الامور والى الاصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر، فيما اعرب كرامي عن شكره للمفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعاً.
مقالات ذات صلة
فيصل كرامي متصلًا بقائد الجيش: للضرب بيد من حديد.. ووأد الفتنة في مهدها

محليات

جوزيف عون

القرنة السوداء

فيصل كرامي

هيثم طوق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحاج حسن: تعطيل الفريق الآخر للإنتخابات الرئاسية يساهم باطالة
سجيع عطية لـ "الشرق الاوسط": الزحمة الخانقة في محيط مطار بيروت تستدعي التفكير بتشغيل مطارات أخرى

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023