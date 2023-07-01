فيصل كرامي متصلًا بقائد الجيش: للضرب بيد من حديد.. ووأد الفتنة في مهدها

أجرى رئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي اتصالاً بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، تناول فيه الحادثة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق في القرنة السوداء

واثنى كرامي على الحكمة التي يتعامل بها الجيش اللبناني وقائده مع القضية، داعيا اياه الى الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه اللعب بالاستقرار الامني، متمنياً عليه الاسراع في كشف ملابسات الحادثة ووأد الفتنة في مهدها.

وفي السياق، اجرى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالا هاتفيا بكرامي دعاه فيه الى توخي الحكمة في التعامل مع الحادثة الاليمة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق، كما دعا من خلاله اهالي بقاعصفرين والضنية الى عدم الانجرار وراء الاحكام المسبقة والشائعات بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة.

وقد اعرب كرامي عن شكره لبري وحرصه على الاستقرار العام وخصوصا بين الجارين بشري وبقاعصفرين، واعداً اياه تحكيم العقل والضمير في هذه المسألة وفي كل ما يتصل بالامن والاستقرار الاجتماعيين.

كما اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا هاتفيا برئيس تيار الكرامة تناول خلاله الحادثة، ودعاه الى المساهمة في تهدئة الامور والى الاصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر، فيما اعرب كرامي عن شكره للمفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعاً.