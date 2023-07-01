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محليات

الجيش اللبناني يصدر بياناً حول حادثة القرنة السوداء.. ويعيد التشديد والتحذير!

2023-07-01 | 14:50
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الجيش اللبناني يصدر بياناً حول حادثة القرنة السوداء.. ويعيد التشديد والتحذير!
الجيش اللبناني يصدر بياناً حول حادثة القرنة السوداء.. ويعيد التشديد والتحذير!

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه وبتاريخ ٢٠٢٣/٧/١، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها، مشيراً إلى أنه نفذ انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر. 

وأضاف البيان: ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة.
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الجيش اللبناني يصدر بياناً حول حادثة القرنة السوداء.. ويعيد التشديد والتحذير!

محليات

هيثم طوق

القرنة السوداء

الجيش اللبناني

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