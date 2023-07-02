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محليات

المفتي دريان يتصل بكرامي: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة

2023-07-02 | 01:40
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المفتي دريان يتصل بكرامي: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة
المفتي دريان يتصل بكرامي: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة

أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا هاتفيًا برئيس "تيار الكرامة" وعضو "تكتل التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، تناول خلاله الحادثة التي شهدتها القرنة السوداء.

ودعا دريان كرامي إلى "المساهمة في تهدئة الامور وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر".

من جهته، أعرب كرامي عن شكره ل "المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعا".

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محليات

مفتي الجمهورية

عبد اللطيف دريان

فيصل كرامي

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