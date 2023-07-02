المفتي دريان يتصل بكرامي: هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة

ودعا دريان كرامي إلى "المساهمة في تهدئة الامور وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر".

من جهته، أعرب كرامي عن شكره ل "المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعا".