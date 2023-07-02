رعية إهدن - زغرتا عن حادثة القرنة السوداء : المطلوب العدالة وتسليم الجناة وعدم التحريض

وتابعت الرعية في بيان لها : "نسأل الله الراحة الأبدية للضحايا والعزاء لذويهم ولأهل بشري، ونسأل الله الحكمة والشجاعة لقيادات بشري والضنية وللسلطات السياسية والقضائية والعسكرية في حسن التعاطي مع هذه الجريمة البشعة التي يرفضها كل إنسان سوي العقل أولا قبل أن ترفضها التعاليم المسيحية والإسلامية".

واضافت الرعية : "المطلوب العدالة وتسليم الجناة، لأنهم لا يمثلون دينهم ومنطقتهم بل بالأحرى يعرضون الأبرياء من هذه المناطق لأخطار عديدة ويشوهون دينهم الكريم ومنطقتهم الجميلة وشعبها الطيب. والمطلوب من الجميع عدم التحريض الطائفي والمناطقي وعدم التحريض على الثأر وعدم صب الزيت على النار ونطالب القوى الأمنية وخصوصا الجيش والسلطات القضائية والسياسية معالجة الأمور بحكمة وحزم وشجاعة".

وقالت : "إن كهنة رعية إهدن - زغرتا يدعون جميع أبناء الرعية إلى الصلاة لراحة أنفس الضحايا البريئة، ولكي يمنح الله الصبر والرجاء والحكمة لذويهم ولكهنة وأبناء بشري الأحباء. نطلب إلى الله أن يحفظ لبنان ومنطقة الشمال التي كانت ولا تزال نموذجا للعيش الواحد وعدم السماح لأحد بزعزعة هذا العيش المشترك وروح الأخوة الإنسانية والوطنية".

وختمت رعية اهدن - زغرتا: "فلتبق خيرات الله لجميع أبنائه ولجمعهم لا لتفريقهم، ولتبق سلطة القانون فوق كل شيء، ولنتذكر جميعا كلام السيد المسيح: طوبى لفاعلي السلام فإنهم أبناء الله يدعون".