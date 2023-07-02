الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

إمام وسويف في بيان مشترك: ما حصل في القرنة السوداء محزن وأليم ونحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية

2023-07-02 | 02:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إمام وسويف في بيان مشترك: ما حصل في القرنة السوداء محزن وأليم ونحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية
إمام وسويف في بيان مشترك: ما حصل في القرنة السوداء محزن وأليم ونحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية

رأى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف في بيان مشترك، أن "خسارة أرواح غالية وعزيزة من بلدة بشري في منطقة القرنة السوداء هو حدث محزن وأليم. وأن دار الفتوى والمطرانية المارونية يهيبون بالأهالي الذين يعيشون جنبا إلى جنب منذ مئات السنين في منطقتي بشري والضنية أن تزيدهم هذه الحادثة إصرارا على اللحمة الوطنية ووعيا وقدرة على احتواء هذا الألم المشترك".

وأضافا : "ندعو أهلنا الأعزاء في المنطقتين إلى التعامل مع هذه الفاجعة بالوعي الروحي والإنساني وبالحس الوطني العالي من منطلق الثقة التامة بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة".

 وتابعا: "في حين نحذر أشد الحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية، نشدد في الوقت ذاته على السرعة والضرورة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي من المنطقتين كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وختم إمام وسويف: "نطلب من المراجع القضائية المختصة سرعة البت بتحديد عقاري نهائي وواضح في هذه المنطقة وغيرها منعا لمثل هذه النزاعات حول الأراضي المتجاورة وتخومها، والتي تشكل عامل توتر بين أهالي المناطق، وتذهب من جرائها أرواح غالية.ألا أبعد الرب عن الوطن الفتن ومنحنا الوعي والسلام".

مقالات ذات صلة
إمام وسويف في بيان مشترك: ما حصل في القرنة السوداء محزن وأليم ونحذر من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية

محليات

القرنة السوداء

بشري

اهدن

الجيش اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فرنجية : كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشرّي وندعو الى التحلي بالحكمة قطعاً للطريق على أيّ فتنة
رعية إهدن - زغرتا عن حادثة القرنة السوداء : المطلوب العدالة وتسليم الجناة وعدم التحريض

اقرأ ايضا في محليات

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء.. "المعلومات" تكشف هويتهما
06:55

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء.. "المعلومات" تكشف هويتهما

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه "بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشَهرِ مسدّس حربيّ وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدّى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.

06:55

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء.. "المعلومات" تكشف هويتهما

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه "بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشَهرِ مسدّس حربيّ وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدّى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.

أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟
06:29

أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟

أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟

06:29

أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟

أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟

سركيس نعوم : حظوظ قائد الجيش جوزيف عون ارتفعت لكنه لن يصل الى رئاسة الجمهورية
06:25

سركيس نعوم : حظوظ قائد الجيش جوزيف عون ارتفعت لكنه لن يصل الى رئاسة الجمهورية

سركيس نعوم : حظوظ قائد الجيش جوزيف عون ارتفعت لكنه لن يصل الى رئاسة الجمهورية

06:25

سركيس نعوم : حظوظ قائد الجيش جوزيف عون ارتفعت لكنه لن يصل الى رئاسة الجمهورية

سركيس نعوم : حظوظ قائد الجيش جوزيف عون ارتفعت لكنه لن يصل الى رئاسة الجمهورية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023