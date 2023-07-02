البطريرك الراعي : حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس

البطريرك الراعي : حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس