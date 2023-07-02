البطريرك الراعي : حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس
البطريرك الراعي : حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من المقرّ الصيفي في الديمان أنّ "حادثة القرنة السوداء آلمتنا ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس".
وقال الراعي : "لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة فأنهكوا الدولة وسرقوا اموالها"، مضيفاً: "فهم لا يريدون رأساً للدولة ليكونوا رؤوسًا لها ولا يخجلون لا من ذواتهم ولا من الوسطاء الدوليين".