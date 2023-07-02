تداعيات حادثة القرنة السوداء مستمرة .. لمتابعة الاجواء من بشري مباشرة:

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه "بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشَهرِ مسدّس حربيّ وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدّى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.