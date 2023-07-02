أبو فاعور عن قضية الطفلة لين : ماذا تفيد التحقيقات بعد وقوع المصيبة؟

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أنه "تستمر الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الاطفال وحياتهم ولا يظهر منها للعلن الا القليل، وآخرها ما تعرضت له الطفلة لين طالب، وتستمر الدولة بالقيام باجراءات شكلية لاحقة للجريمة، وليست استباقية او رادعة لها، حيث تهرع بعد الجريمة، لا قبلها".

وقال في بيان: "بماذا تفيد التحقيقات من الوزارات بعد وقوع المصيبة؟ وماذا تفيد التقارير الطبية والشرعية؟ خاصة وان بعض الحالات كشفت انتهاكا مزمنا لم يلتفت او يرفعه احد".

وختم ابو فاعور: "اذ يستمر الغياب المفجع للمجلس الأعلى للطفولة عن الاجتماع والقيام بدوره، فإنني ادعو الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية الى اعادة تشكيل المجلس الأعلى للطفولة واعطائه دوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي والقانوني، ليشكل المرجعية الحامية للاطفال باسرع وقت ممكن".