أرسلان اتصل بفرنجية وكرامي وطوق مستنكراً حادثة مقتل الشابين من آل طوق





أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم، بكل من رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ورئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي والنائب وليام طوق، أعرب خلاله عن استنكاره الشديد للجريمة النكراء التي أودت بحياة الشابين هيثم ومالك طوق.



ودعا أرسلان، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، أبناء الشمال عموماً ومنطقة بشرّي على وجه الخصوص إلى التحلّي بالصبر وتحكيم لغة العقل والإحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية والأمنية، والذين يقع عليهم واجب كشف ملابسات الحادثة الأليمة ومحاسبة الفاعلين بالسرعة القصوى.



وتقدّم بالتعزية القلبية الحارة من جميع أبناء بشرّي وعائلتي الضحيتين، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.