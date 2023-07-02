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الداخلية الفرنسية: توقيف 719 شخصا ليل السبت الأحد على خلفية أعمال الشغب
محليات
المزيد من التفاصيل حول ما حدث في القرنة السوداء عبر البث المباشر التالي:
2023-07-02 | 07:35
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