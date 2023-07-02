النائب فيصل كرامي لـ"الجديد": اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الجريمة التي حصلت وهناك إجماع على ضرورة تجنّب الفتنة وترك القضاء يأخذ مجراه في حادث القرنة السوداء