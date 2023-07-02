تقييم عام لوضع المنتخبات الوطنية ونظام بطولة لبنان مع الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق في حلقة رياضية خاصة من "هنا بيروت" .. الآن على "الجديد"