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محليات

الصمد معزياً طوق: الجريمة نكراء وضرورة عدم الإنجراء وراء الفتنة

2023-07-02 | 08:07
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الصمد معزياً طوق: الجريمة نكراء وضرورة عدم الإنجراء وراء الفتنة
الصمد معزياً طوق: الجريمة نكراء وضرورة عدم الإنجراء وراء الفتنة


 
إتصل النائب جهاد الصمد بالنائب وليام طوق معزياً بعد الجريمة التي أودت بحياة الشّابين هيثم ومالك طوق، وأصدر بياناً تقدم فيه "بأحرّ التعازي إلى أهالي بشري عامّة وعائلة آل طوق الكرام خاصة، بعد الحادثة الأليمة والجريمة النكراء التي أودت بحياة الشّابين"، مشدّداً على "ضرورة عدم الإنجرار وراء أيّ فتنة تؤدي إلى ضرب الإستقرار وتهديد السلم الأهلي".
واعتبر الصمد أنه "برغم الخلافات السابقة بين أهالي الضنية وبشري حول مشاعات الأراضي في القرنة السوداء ومحيطها، فإنه لم يسجل خلالها وقوع أي حادث دموي"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى "الإسراع في كشف الفاعلين وتحويلهم للقضاء في أسرع وقت"، ومؤكّداً "الحرص التام من قبل أهالي الضنية على الإستقرار، وعلى علاقات حسن الجوار مع أهالي بشري، وأنّه لا حصانة فوق أي مرتكب، ولا غطاء لأحد، وضرورة إنزال أشد العقوبات بحقهم".
وشدد الصمد على "تطبيق القانون بحذافيره في حلّ الخلافات والنزاعات، لأنه المدخل الوحيد إلى منع الفتنة وحماية الإستقرار والسلم الأهلي في هذه الظروف".
وأبدى الصمد إعتذاره عن تأخره في تقديم التعازي إلى أهالي بشري وآل طوق وإصدار بيان استنكار بسبب إنشغاله بوفاة زوجة عمه.
وكان الصمد إتصل بمدير مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي حيث دعا خلاله الجيش إلى "اتخاذ أشد التدابير اللازمة لحماية الإستقرار والسلم الأهلي ومنع الإنزلاق نحو الفتنة"، بعدما كان تعذر عليه الإتصال بقائد الجيش العماد جوزاف عون للغاية ذاتها.
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محليات

جهاد الصمد

القرنة السوداء

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Aljadeed
الأجواء في القرنة السوداء بعد الحادث الذي أودى بحياة الشابين هيثم ومالك طوق
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