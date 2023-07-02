ميشال معوّض: الجريمة المروّعة في القرنة السوداء خطيرة جدا وتنذر بعواقب وخيمة

اشار النائب ميشال معوّض الى ان "الجريمة المروّعة في القرنة السوداء، والتي أودت بحياة شابين من خيرة شباب بشري والمنطقة، خطيرة جدا وتنذر بعواقب وخيمة تهدد ليس فقط أمن كل مواطن بل أيضا السلم الأهلي.

بشري ليست ولن تكون وحدها، ونشيد بالمواقف التي صدرت عن المرجعيات السياسية والدينية رفضاً للجريمة. وكما ونشدد على أن المطلوب الآن من الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية كشف الحقيقة كاملة للبنانيين وتوقيف القتلة بأسرع وقت ومحاسبتهم لقطع الطريق على اي فتنة.

الرحمة للضحيتين والتعازي الحارة لعائلاتهم، ولآل طوق ولأهلي في بشري."