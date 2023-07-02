"ولو أدى ذلك جولة قتال".. إعلام عبري يتحدث عن رسالة غير مباشرة من العدو الإسرائيلي إلى حزب الله

زعمت القناة 12 العبرية أن "إسرائيل" بعثت برسالة من خلال القوة الأممية إلى حزب الله، مفادها بأنها "ستزيل الخيام التي أنشأها الحزب عند الحدود" داخل الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى أنها ستقدم على هذه الخطوة "ولو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام".