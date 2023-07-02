جان عزيز لـ"#وهلق_شو": حادثة بشري حصلت قبل يوم من انتهاء فترة تدريبات الجيش في المنطقة المعلن عنها مسبقاً في محاولة لتوريطه

جان عزيز لـ"#وهلق_شو": باريس تحاول جديّا أن يكون هناك استقرارٌ كامل في المؤسسات قبل انتهاء أيلول من أجل بدء التنقيب عن النفط وما بعد هذا الموعد يعتقد أننا قد نصل إلى "استحالة إنتخاب رئيس"