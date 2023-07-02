حسين أيوب لـ"#وهلق_شو": الوزير الحلبي هو الوحيد من الوزراء الذي لم يبد رغبة بالمشاركة في الوفد الحكومي الذي زار سوريا

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ"وهلق شو": من الواضح ان هناك مشهدا جديدا في المنطقة والعنوان الكبير هو الاتفاق السعودي-الايراني ونحن على عتبة ايام من انقضاء شهرين على الاتفاق الذي يعتبر ناجحاً