"تعرض مساء أمس لوعكة صحية ونُقل الى المستشفى" .. معلومات "الجديد": الوضع الصحي لهانيبال القذافي يتراجع تدريجياً

علمت الجديد من فريق الدفاع القانوني لهانيبال القذافي بأن وضعه الصحي الى تراجع تدريجي وقد تعرض مساء أمس لوعكة صحية تم على أثرها نقله الى المستشفى للمرة الثالثة خلال اسبوعين حيث تلقّى العناية الطبية اللازمة من مصل ومكملات غذائية ضرورية وبعدها اعيد الى مكان اعتقاله

والجدير بالذكر بأنه منذ بدئه إضرابه المفتوح والمستمر عن الطعام وهو تحت مراقبة طبية بشكل دوري في مكان اعتقاله وهو لا يتم نقله الى المستشفى الا بحالة النكسة الصحية الطارئة التي تستدعي نقله الى مركز طبي مجهّز ويبقى في المستشفى للمدة التي تقتضيها إجراءات اسعافه.