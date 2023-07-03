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محليات

وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام .. "نقدّر الدعم الفرنسي المستمر"

2023-07-03 | 06:41
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وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام .. &quot;نقدّر الدعم الفرنسي المستمر&quot;
وزير الدفاع التقى السيناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غاريو-مايلام .. "نقدّر الدعم الفرنسي المستمر"


التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو-مايلام، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين. 
السيناتور غاريو-مايلام أعربت عن ثقتها بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان. وأكدت وقوف فرنسا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها.
وزير الدفاع نوّه بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها، مقدراً التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز.
الوزير سليم ثمّن عالياً لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان، مشددا على اهمية ان يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي  لعودة النازحين السوريين الى بلادهم متمنيا على السيناتور غاريو-مايلام التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي.
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محليات

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