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محليات

ميقاتي ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية خصص للبحث في وضع مطار بيروت الدولي

2023-07-03 | 07:15
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ميقاتي ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية خصص للبحث في وضع مطار بيروت الدولي
ميقاتي ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية خصص للبحث في وضع مطار بيروت الدولي

رأس  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم خصص للبحث في وضع مطار رفيق الحريري الدولي، شارك  فيه وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري،المدير العام للطيران المدني  فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير  العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وزير الأشغال
وصرح الوزير حمية بعد اللقاء:" عقد اليوم اجتماع تقييمي للخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي ، وهو ضمن سلسلة المتابعة لوضع المطار،  في ظل ما تشهده الدولة اللبنانية من عجز في الخزينة العامة وما يشهده المطار من إقبال للسائحين والمغتربين بإعداد لم نشهدها منذ العام 2018. لقد وصل عدد المغادرين أمس الى نحو 17 الف راكب، اما عدد الواصلين فيناهز احيانا نحو 21 الف راكب، وبتنا نتكلم الآن عن نحو 36 الف راكب كمعدل وسطي في اليوم.
اضاف: عقد اليوم اجتماع تقييمي في حضور وزيري الداخلية والسياحة، المدير العام للأمن العام، المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط، والمدير العام للطيران المدني. وتمت بداية دراسة الأمور من محطة  الوصول حيث اتخذ  قرار من قبل الأمن العام بفرز 12عنصرا للارشاد والتوجيه قبل التدقيق  بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظم توفيرا للوقت ولأجل التسريع بالتدقيق بجوازات للسفر وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة.
ثانيا: سيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة.
ثالثا: أما بالنسبة الى الأحزمة فلا مشكلات تقريبا إنما  هناك مشاكل في  عدد عربات نقل الحقائب وتم البحث في هذا  الموضوع وستقوم شركة طيران الشرق الأوسط بالتواصل مع شركة "ميز" لزيادة عدد العربات.
رابعا: أما بالنسبة إلى الجمارك فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضغط عن الجمارك وتم التواصل من قبل رئيس الحكومة مع المدير العام للجمارك وهناك اتفاق على ايجاد مسربين لتخفيف الزحمة.
خامسا: بالنسبة إلى التفتيشات فهناك 7  اجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الاجهزة الاخرى ليرتفع العدد إلى 9.
أما  في ما يتعلق  بتكييف المطار  فقد اتخذنا اجراءات احترازية وتم تأمين مولد إضافي لعمل المكيفات.
ولفت الوزير حمية الى ان  موظفي الإدارة في الطيران المدني وعناصر الأمن العام، والجمارك، وتفتيشات قوى الأمن الداخلي، وجهاز أمن المطار وكل العاملين من القطاع العام والخاص في المطار يعانون أيضا من الأزمة المالية ويجب أن نقدر ظروفهم، لأنهم يعملون ويفكرون  بالطبابة وبمدرسة أولادهم وباهلهم، وبلقمة عيشهم وفقا للمالية العامة في الدولة، وهم يواظبون على العمل، ولم يعلن اي منهم الإضراب، فأتمنى على الجميع تقدير وضع الموظف الأمني والإداري في المطار في هذه الفترة الصعبة.

وردا على سؤال عن عدم تخصيص اموال إضافية  للموظفين في المطار من اجل حسن سير العمل قال الوزير حمية: " إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار "كاش"، ولكن نحن إدارة عامة وكل الإيرادات يتم تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق  الاموال على سد عجز الموازنة، ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والادارة عامة، وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان.

وزير السياحة
واعلن الوزير نصار من جهته : هذا هو الاجتماع الثالث المخصص لمطار بيروت، وان شاء الله يلمس ألمواطن والوافد إلى لبنان الفرق نظرا للاجراءات التي اتخذت، وطبعا نريد ان نقارن أنفسنا بمطارات العالم، والزحمة أمر إيجابي ومؤشر جيد للبنان،وان شاء الله ووفقا لما تفضل به معالي الوزير حمية يلمس المواطن الفرق ويتحسن الوضع التنظيمي في المطار.

وزير البيئة
واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين وعرض معه شؤون وزارته.


الاتحاد العمالي العام

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد.
وأعلن الاسمر بعد اللقاء:"اجتماعنا اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي  هو لمناقشة أوضاع العاملين في المؤسسات  العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو، واهراءات القمح في مطار بيروت لاعطائهم حقوقهم وخصوصا في ما يتعلق بمرسوم بدل النقل 450 الف ليرة لبنانية عن الحضور اليومي. ناقشنا أيضا مستحقات هذه المؤسسات ، من  المستشفيات الحكومية أو البلديات،  التي تشكو من نقص هائل ومن عدم قدرة على تأمين الحد الأدنى من المتطلبات بما فيها الرواتب، وهذا وضع كارثي نأمل ان نصل الى حلول سريعة له،وقد وعدنا دولة الرئيس خيرا. واكرر بأن وضع المستشفيات، أوجيرو وبعض المصالح المستقلة بحاجة الى علاج، ولتلفزيون لبنان أيضا مستحقات تبلغ نحو عشرين مليار ليرة لبنانية ويجب أن تبادر فورا الحكومة لدفع هذه المستحقات والا فأن هذه المؤسسات في طريقها الى الانحدار أكثر فأكثر.

بلدية بقاعصفرين
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود في حضور  الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
واعلن زود بعد اللقاء: تمحور اللقاء مع دولة الرئيس حول موضوع النزاع  على القرنة السوداء مع بلدة بشري. ووضعت دولته في الأجواء الراهنة.

وقال: "نعزي بالشهيدين  اللذين سقطا  وقد أعلنت اليوم يوم حداد عن روحهما، فليرحمهما الله ويصبر اهاليهما.

الامن العام
واستقبل رئيس الحكومة المدير العام للامن العام بالانابة  اللواء الياس البيسري.
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محليات

نجيب ميقاتي

مطار بيروت الدولي

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