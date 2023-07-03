بوشكيان: "مواقف الجيش من جريمة القرنة السوداء حكيمة وتصون السلم الأهلي"

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن المواقف المتتالية للجيش اللبناني من جريمة اغتيال الشابين هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء، تنمّ

عن درجة عالية من المسؤولية الوطنية، والحرص الكبير على الاستقرار والسلم الأهلي

وضبط الأمن.