بيان صادر عن رابطة آل طوق: بشري لم ولن تكون مكسر عصا.. وإلى متى سنظل ندفع الغالي؟

بيان صادر عن رابطة آل طوق: بشري لم ولن تكون مكسر عصا.. وإلى متى سنظل ندفع الغالي؟