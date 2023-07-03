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محليات

ستريدا جعجع من بشري: حقنا لا يموت ودم الشباب لن يذهب هدرا

2023-07-03 | 09:08
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ستريدا جعجع من بشري: حقنا لا يموت ودم الشباب لن يذهب هدرا

أكدت النائبة ستريدا جعجع، قبيل مراسم دفن الشابين هيثم ومالك طوق في بشري، أن "حقنا لا يموت، ودم الشباب لن يذهب هدرا، ولا يصح الا الصحيح بالنسبة لموضوع القرنة السوداء".

وشددت جعجع، على أننا "حريصين على تطبيق القانون، ومتمسكين بالسلم الأهلي"، مطالبة بـ"تسليم المجرمين الذين قتلوا شبابنا"، لافتةً الى أنني "لا اريد أن استبق التحقيق، وثقتنا عالية بالجيش اللبناني".

وشكرت جعجع، "مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على اتصاله بنا واستنكاره الحادث الكبير، كما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنواب ومَن جاء من مناطق بعيدة للوقوف الى جانبنا اليوم على رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".
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