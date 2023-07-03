ستريدا جعجع من بشري: حقنا لا يموت ودم الشباب لن يذهب هدرا

أكدت النائبة ستريدا جعجع، قبيل مراسم دفن الشابين هيثم ومالك طوق في بشري، أن "حقنا لا يموت، ودم الشباب لن يذهب هدرا، ولا يصح الا الصحيح بالنسبة لموضوع القرنة السوداء".