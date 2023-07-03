علاء جليلاتي: أيّ حوار يهدف إلى انتخاب رئيس جمهورية نحن معه

النائب حسين الحاج حسن بعد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: كنا ولا زلنا ندعو الى الحوار والتلاقي والتفاهم ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي