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مراسل "الجديد": وصول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى كنيسة السيدة في بشري
2023-07-03 | 09:38
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مراسل "الجديد": وصول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى كنيسة السيدة في بشري
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