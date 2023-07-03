رعد: من لا يريد الحوار هو الذي لا يريد رئيسًا بل يريد فراغاً يطول

جدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعوته للحوار والتفاهم من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت واعتبر أن ذلك هو المعبر المتاح وطنياً ودستورياً في ظلّ عدم إمكانية أيّ فريق أنّ يؤمن وصول مرشّحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر .