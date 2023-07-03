الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على جنين : نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة

الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على جنين : نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم على جنين الذي يستهدف جميع السكان دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الشياب والأطفال والشيوخ، ويُستَخدم فيه القصف بالطائرات الحربية والاسلحة الثقيلة، ويتعمد ايذاء المدنيين ومنع اسعافهم وضرب حصار حول المخيم.

وحيت الوزارة صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة، تدعو المجتمع الدولي مرة جديدة لتحمل مسؤوليته في الضغط على الطرف المعتدي لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، وذلك لمنع التصعيد وحماية السلم والأمن الدوليين والاقليميين .