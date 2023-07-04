رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي : عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين