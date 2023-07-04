عاجل
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:59
ضل طريقه 137 يوما في المحيط .. وهكذا تم انقاذه
15:48
بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف العائلات الفلسطينية بقنابل الغاز خلال نزوحها من مخيم جنين
14:43
القيادة الفلسطينية تقرر وقف كافة الاتصالات واللقاءات مع الاحتلال عقب العدوان على جنين
14:01
مقررات هامة خلال إجتماع طارئ لمجلس الأمن الفرعي بخصوص مناطق القرنة السوداء
11:50
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على جنين : نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة
محليات
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ
2023-07-04 | 02:52
A-
A+
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ
مقالات ذات صلة
ميقاتي: أقول بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات
التيار الوطني الحر رداً على جعجع: نود تذكيره بألا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية
ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: نعبر عن تفهمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ
محليات
الواضح
المواقف
الاعتراضية
نسمعها
استمرار
الحكومة
مهامها
يتوافق
طموحات
الاطراف
الساعية
تعميم
الفراغ
العودة الى الأعلى
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة
ميقاتي: ما فعلناه لا يلبي طموحنا ومطالب اللبنانيين حتماً ولكن الواقع يجعلنا نعتمد منهجية الحل الممنهج على مراحل
اقرأ ايضا في محليات
04:49
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
04:49
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
04:27
وهاب: يبدو أن وزير الداخلية ما زال نائماً!
04:27
وهاب: يبدو أن وزير الداخلية ما زال نائماً!
03:06
الدويهي: لمعاقبة من تسبب بقتل مالك وهيثم طوق
03:06
الدويهي: لمعاقبة من تسبب بقتل مالك وهيثم طوق
يحدث الآن
محليات
04:49
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
محليات
04:27
وهاب: يبدو أن وزير الداخلية ما زال نائماً!
فن
04:16
اول تعليق لـ وزارة الثقافة التونسية على خلاف احمد سعد ومنظمة حفله
زوارنا يقرؤون الآن
05:32
رياض طوق يشرح تفاصيل جديدة حول حادث بشرّي .. "على الجيش اللبناني ان يوضح!"
00:00
ماركا تهاجم مبابي: محاسب يقضي وقته في عدّ الأوراق المالية
02:11
مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا
2023-01-31
السيرة الذاتية لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
04:49
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
04:27
وهاب: يبدو أن وزير الداخلية ما زال نائماً!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
16:24
خبير أعشاب يطرح علاجاً للبهاق: أطباء بيجوا ياخدوا أعشاب من عندي.. وطبيب يواجهه بالعلم
15:53
سيدة محجبة مُنعت من الدخول إلى أحد المسابح : عمل بلوك لكل شخص دعم قضيتي.. و"ما حدا بحددلي حرّيتي"
13:02
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2023
12:54
النشرة الجوية 3-07-2023
10:43
عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من كنيسة السيدة في بشري
10:11
قبلة جريئة بين محمود نصر و باميلا الكيك في الحلقة الاولى من كريستال تعرضهما للانتقاد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:32
رياض طوق يشرح تفاصيل جديدة حول حادث بشرّي .. "على الجيش اللبناني ان يوضح!"
محليات
05:32
رياض طوق يشرح تفاصيل جديدة حول حادث بشرّي .. "على الجيش اللبناني ان يوضح!"
محليات
05:43
"تعرض مساء أمس لوعكة صحية ونُقل الى المستشفى" .. معلومات "الجديد": الوضع الصحي لهانيبال القذافي يتراجع تدريجياً
محليات
05:43
"تعرض مساء أمس لوعكة صحية ونُقل الى المستشفى" .. معلومات "الجديد": الوضع الصحي لهانيبال القذافي يتراجع تدريجياً
محليات
10:26
كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" لهذا اليوم؟
محليات
10:26
كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" لهذا اليوم؟
منوعات
16:32
بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه
منوعات
16:32
بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه
محليات
14:31
القصة الكاملة لاغتصاب طفلة وماذا عن المولدات كقنابل موقوتة بين منازل اللبنانيين؟... "فوق 18" الآن على الجديد
محليات
14:31
القصة الكاملة لاغتصاب طفلة وماذا عن المولدات كقنابل موقوتة بين منازل اللبنانيين؟... "فوق 18" الآن على الجديد
محليات
09:08
ستريدا جعجع من بشري: حقنا لا يموت ودم الشباب لن يذهب هدرا
محليات
09:08
ستريدا جعجع من بشري: حقنا لا يموت ودم الشباب لن يذهب هدرا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023