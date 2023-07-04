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محليات

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث اعتداءات "إسرائيل" على جنين

2023-07-04 | 05:08
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اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث اعتداءات &quot;إسرائيل&quot; على جنين
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث اعتداءات "إسرائيل" على جنين

 انطلق اليوم  اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة لبحث التطورات الأخيرة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين،  كما افادت "روسيا اليوم" .
وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك: "إنه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر الاثنين على مدينة جنين ومخيمها".
وأوضح  أن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
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