القومي: على العدو أن يتحسّس نقاطه الآمنة

حيا الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له "بطولات المقاومين في جنين، الذين يسطرون وقفات العز، من خلال تصديهم للعدوان، وإيقاعهم الخسائر في صفوف العدو."

وادان الحزب "سكوت حكومات العالم عن المجزرة التي يرتكبها الاحتلال في جنين، هذا السكوت هو سقوط لكل شعارات الانسانية، وكل شعارات حقوق الانسان، واحترام الشرعات الدولية."

كما اكد أن "قوات العدو لن تخرج من جنين إلّا مهزومة، ولن تستطيع احتلال المخيم، أو اخضاع أهله وأبنائه، وأن الردّ على ما حصل لن يكون في رد العدوان وحده، بل على العدو أن يتحسّس نقاطه الذي يعتبرها هو "آمنة".