الخارجية اللبنانية : تتابع التقارير المتعلقة بمنع دخول اللبنانيين الى الجزء الشمالي من قرية الغجر ونحمل "اسرائيل" مسؤولية أي تصعيد قد يحصل

ودعت الوزارة كافة الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والامن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الاوسط "للضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية، محملة الأخيرة مسؤولية أي تصعيد قد يحصل نتيجة هذه الخروقات الخطيرة للاستقرار والوضع القائم."

كما شددت على "احترام والتزام لبنان بكافة مندرجات قرار مجلس الامن 1701، ورغبته في الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي التي ينعم بها جنوب لبنان، علماً انه سيصار قريباً الى الاجتماع مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء."