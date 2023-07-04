وزير العدل : القضاء الفرنسي وافق على طلبات ايمانويل داود وجان كلود بوفية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لسلامة ورفاقه لصالج الدولة اللبنانية
وزير العدل : القضاء الفرنسي وافق على طلبات ايمانويل داود وجان كلود بوفية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لسلامة ورفاقه لصالج الدولة اللبنانية
اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوڤية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية