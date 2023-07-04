كرامي: انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصيلة تحولا اليوم الى قضية وطنية عظمى لحماية لبنان من الجنون الاسرائيلي

كرامي: ان انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصيلة تحولا اليوم الى قضية وطنية عظمى لحماية لبنان من الجنون الاسرائيلي



غرّد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" بالقول:"اسرائيل تتخبّط. اسرائيل ترتجل هروبها الى الامام سواء في جنين او على حدود لبنان الجنوبية. اسرائيل تعيش ازمة وجودية غير مسبوقة في تاريخها. كل ذلك يعني ان اسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات المقلقة وربما المرعبة."

واضاف : "ان انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصيلة تحولا الى قضية وطنية عظمى لحماية لبنان من الجنون الاسرائيلي".

وفي تغريدة ثانية قال كرامي: "بينما نحن غارقون في مشاكلنا الداخلية ونتقاذف الاتهامات فيما بيننا، ها هو العدو الاسرائيلي ينتهك القرار ١٧٠١ فيحتل الجزء اللبناني من قرية الغجر، ويرسل مسيرات يعتبرها جزءا من عمله الروتيني. السؤال الكبير: اين الحكومة؟ السؤال الاكبر: اين دعاة السيادة؟الا يدركون ان السيادة لا تتجزأ؟".