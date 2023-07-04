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محليات

"للمرة الألف".. بيان عن "الثنائي الوطني": هذا ما طرحناه قبل أكثر من عام!

2023-07-04 | 11:09
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&quot;للمرة الألف&quot;.. بيان عن &quot;الثنائي الوطني&quot;: هذا ما طرحناه قبل أكثر من عام!
"للمرة الألف".. بيان عن "الثنائي الوطني": هذا ما طرحناه قبل أكثر من عام!

عقدت قيادتا حركة امل و حزب الله لقاء تنسيقيا حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد المركزي أحمد بعلبكي وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، و قد تم بحث مختلف الأمور والمستجدات  والتأكيد على ما يلي :
1- للمرة الألف يؤكد الطرفان -حزب الله و حركة أمل- أن بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق،  وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد.
2-التحذير من الممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة في عدة نقاط على الحدود اللبنانية-الفلسطينية ومن الإمعان في أساليب التغطية على العدوان الجديد في تثبيت سياج جديد لضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية من خلال اثارة مزاعم واهية مرتبطة بأرض لبنانية في مرتفعات مزارع شبعا .
3-توجيه التحية للمقاومين الأبطال في جنين المحتلة وللشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويتصدى لغطرسة الصهاينة ونعلن وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته المحقة والشريفة وندعو كل الأحرار لدعمه والوقوف الى جانبه.
4-على أبواب مناسبة عظيمة في بداية شهر محرم القادم حيث نكون على موعد مع ذكرى عاشوراء وما تحمله من دروس وقيم وهي التي كانت دائماً مصدر الهام لنصرة المظلوم بوجه كل الظالمين فإننا في حركة أمل و حزب الله نؤكد على التنسيق و التكامل في احياء هذه الذكرى الخالدة والمفجعة في كل المناطق اظهارا لشعائر الحزن وتأكيدا للولاء المطلق لأبي الأحرار سيد الشهداء (عليه السلام).
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