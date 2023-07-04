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إذاعة جيش الاحتلال: إلقاء عبوات ناسفة على دوريات للشرطة في الطور ومخيم شعفاط والعيساوية بالقدس
إذاعة جيش الاحتلال: إلقاء عبوات ناسفة على دوريات للشرطة في الطور ومخيم شعفاط والعيساوية بالقدس
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رئيس منتدى الاقتصاديين العرب سمير العيطة لـ"#الرئيس": هناك مشكلة هشاشة في الموقف العربي وهذا ما يمنعهم من التفاوض مع الدول الغربية
2023-07-04 | 14:48
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رئيس منتدى الاقتصاديين العرب سمير العيطة لـ"#الرئيس": هناك مشكلة هشاشة في الموقف العربي وهذا ما يمنعهم من التفاوض مع الدول الغربية
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رئيس منتدى الاقتصاديين العرب سمير العيطة لـ"#الرئيس": هناك مشكلة هشاشة في الموقف العربي وهذا ما يمنعهم من التفاوض مع الدول الغربية
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