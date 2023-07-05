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محليات

سعادة الشامي لـ"الجمهورية": ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه.. والمطلوب "كـاميكاز" في الحاكمية

2023-07-05 | 02:14
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سعادة الشامي لـ&quot;الجمهورية&quot;: ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه.. والمطلوب &quot;كـاميكاز&quot; في الحاكمية
سعادة الشامي لـ"الجمهورية": ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه.. والمطلوب "كـاميكاز" في الحاكمية

سعادة الشامي لـ"الجمهورية": ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه.. والمطلوب "كـاميكاز" في الحاكمية

اكد نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال  سعادة الشامي لـصحيفة "الجمهورية"، انّه ونظراً الى "حساسية موقع حاكم مصرف لبنان وأهميته، فقد كان من الأفضل في رأيي تعيين حاكم أصيل بعد نهاية ولاية رياض سلامة"، مشيراً الى انّ "اختيار الاسم البديل، يمكن أن يتمّ بالتشاور والتوافق بين جميع القوى الداخلية الأساسية، بمن فيها تلك غير الممثلة في الحكومة الحالية، بحيث يأتي الاسم محصّناً ومستظلاً بمظلّة واسعة، على أن يكون صاحب خبرة ولا غبار عليه".

ولفت الشامي، إلى انّه وبمعزل عن الاجتهادات الدستورية المتباينة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فإنّ للضرورة أحكامها، والضرورات تبيح المحظورات احياناً، متسائلاً: "ماذا لو تأخّر انتخاب رئيس الجمهورية وقتاً إضافياً بعد؟ هل نبقى بلا حاكم أصيل للبنك المركزي في مرحلة لا تتحمّل اي شغور على مستوى إدارة الوضع النقدي؟".

واضاف : "انا أطالب بتعيين حاكم جديد انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العليا بالدرجة الأولى، وفي الأساس الدساتير والقوانين توضع لخدمة الناس وليس العكس، اما بالنسبة إلى دور رئيس الجمهورية في هذا المجال، فمن المعروف أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يعيّن اصلاً الحاكم، واذا حصل توافق عريض عليه يشمل كذلك القوى الموجودة خارج الحكومة، يكون الاسم قد اكتسب حينها شبه إجماع وطني، ولا اظن انّ اي رئيس للجمهورية يمكن أن يرفضه في مثل هذه الحالة".

وقال الشامي : "أعرف أنّ التحدّي كبير وصعب، وانّ اي شخص يتولّى حاكمية مصرف لبنان في هذا الظرف سيتهيّب الموقف وسيشعر بجسامة المسؤوليات الملقاة على كاهله، ولذلك عليه ان يكون من فئة الـ»كاميكاز». وانا أنصحه بأن يقفل هاتفه ولا يستمع سوى لضميره، وان يطبّق مبدأ استقلالية الحاكمية بعيدا من المؤثرات السياسية".

كما اكد أن ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه، "وهذا الامر لم يُطرح في اي مرّة جدّياً. ولذا هو غير وارد".

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سعادة الشامي لـ"الجمهورية": ليست هناك أي نية بالتمديد لسلامة في موقعه.. والمطلوب "كـاميكاز" في الحاكمية

محليات

سعادة الشامي

مصرف لبنان

رياض سلامة

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