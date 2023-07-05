قبلان: المطلوب حوار مباشر وتسوية رئاسية حكومية تضع لبنان على سكّة الخلاص الوطني

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان له : "للأهمية القصوى أقول لجماعة السياسة: نحن لا نحتاج نظرية الضرورات لتكريس دولة الخراب."

وتابع قبلان: "ما نحتاجه ضرورة الخلاص لا تدوير الفراغ، وما نريده دولة وآليات طبيعية لمؤسسات وواقع طبيعي، وإلا فإن الضرورة والخراب يسيران معاً، وواقع أنّ القوى السياسية تحتاج وسيطاً دولياً لتتلاقى يعني لبنان ينتحر، والقطيعة السياسية طغيان وفاشية وخيانة لمصالح لبنان".