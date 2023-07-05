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محليات

الراعي: ان لم نستطع التحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟

2023-07-05 | 04:49
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الراعي: ان لم نستطع التحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟
الراعي: ان لم نستطع التحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟

شدد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه في بكركي وفداً من لقاء الهوية والسيادة على أنّ "المسؤولين في لبنان لا يجلسون سويا على طاولة الحوار لأن مصالحهم الخاصة أهم من المصلحة العامة لذلك أدعو الى مؤتمر دولي خاص بلبنان لطرح القضايا الخاصة به".

وقال الراعي: "لا حوار إن لم نتعمّق بالأسباب الموجبة، أي المبادئ الأساسية لكل حكم يجب أن يصدر". 
وتوجه البطريرك الراعي للمسؤولين بالقول: "ان لم نستطع الجلوس حول طاولة الحوار والتحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟".
وتابع: " لا حوار ان لم نتعمق بالاسباب الموجبة اي المبادئ الاساسية لكل حكم يجب ان يصدر".
 

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الراعي: ان لم نستطع التحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟

محليات

البطريرك الراعي

بكركي

لقاء الهوية والسيادة

طاولة الحوار

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