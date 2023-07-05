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محليات

سامي الجميّل يوجه سؤالاً باسم كتلة الكتائب إلى الحكومة حول مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا

2023-07-05 | 07:03
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سامي الجميّل يوجه سؤالاً باسم كتلة الكتائب إلى الحكومة حول مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا
سامي الجميّل يوجه سؤالاً باسم كتلة الكتائب إلى الحكومة حول مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا، بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.

وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، سأل عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام ٢٠١١ واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام ٢٠١١، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية .
كما سأل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها.

وطالب الجميّل الحكومة بتقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون.
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سامي الجميّل يوجه سؤالاً باسم كتلة الكتائب إلى الحكومة حول مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا

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أصدر نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق بياناً مشتركاً جاء فيه:
"يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة".

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